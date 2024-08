Έλον Μασκ σε ρόλο δημοσιογράφου - Θα πάρει συνέντευξη από τον Ντόναλντ Τραμπ

Μια συνέντευξη που θα συζητηθεί πολύ πρόκειται να πάρει ο εκκεντρικός ακροδεξιός δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, στο Χ (πρώην Twitter) από τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ .

Η συνέντευξη, η οποία είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Δευτέρας (12/8)θα μπορούσε να προσφέρει στον πρώην πρόεδρο την ευκαιρία για να βρεθεί και πάλι στο προσκήνιο, σε μια περίοδο κατά την οποία η προεκλογική εκστρατεία του θεωρείται πως κάνει κοιλιά.

Live conversation on 𝕏 with @realDonaldTrump & me at 8pm ET tomorrow

— Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2024