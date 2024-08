Axios: Το Ιράν αποφάσισε ευθεία επίθεση στο Ισραήλ μέσα στις επόμενες ημέρες

Έτοιμο για απευθείας επίθεση κατά του Ισραήλ είναι το Ιράν, εκτιμούν οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ σύμφωνα και με δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου Axios, με το χτύπηνα να τοποθετείται χρονικά ακόμη και τις επόμενες ημέρες.

Την πληροφορία μεταφέρει ο δημοσιογράφος του Axios Μπαράκ Ραβίντ σχετικά με το πώς και πότε το Ιράν θα απαντήσει στη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στις 31 Ιουλίου στη Τεχεράνη. Η δολοφονία αποδίδεται στο Ισραήλ που όμως δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

🚨🚨The updated assessment of the Israeli intelligence community is that Iran has decided to attack Israel directly in retaliation for the assassination of Hamas political leader Ismail Haniyeh & may do within days, even before the August 15 hostage deal talks, per 2 sources

— Barak Ravid (@BarakRavid) August 11, 2024