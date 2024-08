Ιαπωνία: Αντιδράσεις από ΗΠΑ και Βρετανία μετά τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις εκδηλώσεις μνήμης στο Ναγκασάκι

Ο δήμαρχος του Ναγκασάκι χαρακτήρισε σήμερα «λυπηρό» το γεγονός ότι οι πρεσβευτές των ΗΠΑ και της Βρετανίας αρνούνται να συμμετάσχουν στην τελετή μνήμης για το βομβαρδισμό με την ατομική βόμβα αυτής της ιαπωνικής πόλης στις 9 Αυγούστου 1945, επειδή δεν έχει προσκληθεί σ’ αυτή το Ισραήλ.

Ο Σίρο Σουζούκι υπεραμύνθηκε ωστόσο της βούλησης της πολιτικής ηγεσίας της πόλης της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας να μην προσκαλέσει το Ισραήλ, επαναλαμβάνοντας ότι δεν πρόκειται για μια πολιτική απόφαση, αλλά για μια απόφαση η οποία ελήφθη ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενες διαμαρτυρίες λόγω της σύγκρουσης στη Γάζα.

“Israel is not welcome here in Hiroshima. We will fight until the end.”

The people of Hiroshima, Japan, stand with Palestine and vehemently condemn Israel’s genocide.

