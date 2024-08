Τραγωδία στη Γερμανία: Κατέρρευσε ξενοδοχείο - Ένας νεκρός, οκτώ εγκλωβισμένοι

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κατά τη μερική κατάρρευση ξενοδοχείου στη Γερμανία και άλλοι οκτώ παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια, κάποιοι εξ’ αυτών σοβαρά τραυματισμένοι.

Σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για τη διάσωση των εγκλωβισμένων στο ξενοδοχείο της πόλης Κρεβ στις όχθες του ποταμού Μόζελ, στο κρατίδιο της Ρηνανίας Παλατινάτου στη νοτιοδυτική Γερμανία. Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ επικοινωνούν με κάποιους απ’ αυτούς. Περίοικοι ειδοποίησαν τις Αρχές για το συμβάν γύρω στις 22:55 τοπική ώρα.

«Αρκετοί άνθρωποι κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το ξενοδοχείο και τους φροντίζουν τραυματιοφορείς και ψυχολόγοι», ανέφερε η αστυνομία.

A hotel in Kröv, near the popular tourist destination Bernkastel-Kues in Germany, collapsed overnight, resulting in one death and leaving eight people trapped under the rubble. https://t.co/CfTngsCRnZ

— RTL Today (@rtl_today) August 7, 2024