Μπορέλ: Καταδικάζει την εξοργιστική δήλωση του ισραηλινού ΥΠΟΙΚ περί «δικαιολογημένου» λιμού στη Γάζα

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε την όξυνση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα, προτρέποντας μάλιστα το Ισραήλ να σταματήσει τις ενέργειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε περαιτέρω κίνδυνο τον λιμοκτονούντα άμαχο πληθυσμό της πολιορκούμενης περιοχής.

«Η διαρκώς επιδεινούμενη ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα δημιουργεί απειλητικές για τη ζωή συνθήκες για έναν ήδη σοβαρά εξασθενημένο άμαχο πληθυσμό που εξακολουθεί να υπόκειται σε λιμοκτονία και επαναλαμβανόμενους εκτοπισμούς», ανέφερε σε δήλωσή του ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).

We join international calls for clarity on the destruction of key civilian infrastructure, including a water treatment plant in Rafah.

The collapse of the sanitation & health systems are causing spread of polio and infections, in particular among children.https://t.co/d3Qw0a1pCj

