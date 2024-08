Ισμάηλ Χανίγια: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του στη Ντόχα

Μέσα σε μια πραγματική λαοπλημμύρα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα.

Η σορός του Χανίγια μεταφέρθηκε αεροπορικώς από το Ιράν στο Κατάρ, όπου ζούσε τα περισσότερα από τα τελευταία χρόνια, για να ταφεί σε νεκροταφείο στο προάστιο Λουσάιλ, βόρεια της Ντόχα.

Ανάμεσα σε όσους παρέστησαν στην τελετή σε μεγάλο τέμενος βόρεια της πρωτεύουσας Ντόχα ήταν ο Χάλεντ Μεσάαλ, ο οποίος μπορεί να είναι ο νέος ηγέτης της Χαμάς. Άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Χαμάς καθώς και ο εμίρης του Κατάρ σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι ήταν επίσης παρόντες.

A video from the funeral prayer to send off late Hamas leader Ismail Haniyeh in Doha, Qatar, following his assassination by the Israeli occupation in Iran. pic.twitter.com/CxX11JT3ot

— V PALESTINE 🇵🇸 (@V_Palestine20) August 2, 2024