Lufthansa: Ματαιώνει όλες τις πτήσεις της προς Τελ Αβίβ για μία εβδομάδα - Συνωστισμός στα αεροδρόμια

Ο όμιλος Lufthansa ματαίωσε όλες τις επιβατικές και εμπορικές πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ με άμεση ισχύ έως τις 8 Αυγούστου, όπως δήλωσε σήμερα (Πέμπτη, 1/8) εκπρόσωπος της γερμανικής αεροπορικής εταιρίας.

«Ο λόγος για αυτό είναι οι τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η αεροπορική εταιρία παρέτεινε επίσης την αναστολή στις πτήσεις από και προς την πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό, έως τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

⚠️⭕️ Enemy monitoring: Major congestion at Ben Gurion Airport in #Tel_Aviv. Many countries are conducting evacuation operations for their citizens. pic.twitter.com/LSsnidUus6

— SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) August 1, 2024