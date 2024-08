Ο Χαλέντ Μεσάλ, φέρεται να είναι ο νέος ηγέτης της Χαμάς μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Μεσάλ έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο το 1997 αφού Ισραηλινοί πράκτορες προσπάθησαν να τον δολοφονήσουν με ένεση με δηλητήριο σε δρόμο έξω από το γραφείο του στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας Αμμάν.

Μάλιστα, η αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του εξόργισε τόσο τον τότε βασιλιά της Ιορδανίας Χουσεΐν που απείλησε με απαγχονισμό των επίδοξων δολοφόνων και κατάργηση της ειρηνευτικής συνθήκης της Ιορδανίας με το Ισραήλ, εκτός και εάν παρέδιδαν το αντίδοτο.

Το Ισραήλ το έκανε και συμφώνησε επίσης να ελευθερώσει τον ηγέτη της Χαμάς, Σεΐχη Αχμέντ Γιασίν, τον οποίο δολοφόνησε επτά χρόνια αργότερα στη Γάζα.

#BREAKING:

Khaled Meshaal was chosen as the head of the political bureau of Hamas, succeeding Ismail Haniyeh, who was assassinated in Iran. pic.twitter.com/tZwpdWyb46

— Nizam Tellawi (@nizamtellawi) July 31, 2024