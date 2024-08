Μπεν Άφλεκ - Τζένιφερ Λόπεζ: Θα καταθέσουν αίτηση διαζυγίου

Αξεπέραστα εμπόδια οδηγούν στον χωρισμός της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ, ο οποίος φαίνεται ότι είναι γεγονός.

Φιλικοί κύκλοι του ζευγαριού υποστήριξαν στην DailyMail.com ότι ο 51χρονος ηθοποιός και η 55χρονη τραγουδίστρια προχωρούν με το διαζύγιο, αφού μια ύστατη προσπάθεια συμφιλίωσης των τελευταίων εβδομάδων απέτυχε.

Τα έγγραφα του διαζυγίου του ζευγαριού «έχουν οριστικοποιηθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη κατατεθεί», ισχυρίζονται πολλές πηγές.

Η είδηση ακολουθεί την αγορά από τον Άφλεκ μιας νέας έπαυλης 20,5 εκατομμυρίων δολαρίων στο Pacific Palisades την Τετάρτη 24 Ιουλίου, την ημέρα που η Λόπεζ έκλεισε τα 55 της χρόνια.

