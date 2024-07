Σοβαρό ατύχημα για τον γιο του Πιτ και της Τζολί, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Σε ένα σοβαρό – όπως το χαρακτηρίζουν ξένα δημοσιεύματα – ατύχημα, ενεπλάκη ο γιος της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ.

Μιλώντας στο TMZ, πηγές της Αστυνομίας του Λος Άτζελες ανέφεραν ότι ο 20χρονος οδηγούσε το ηλεκτρικό του ποδήλατο όταν χτύπησε στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Ο Παξ, ο οποίος δεν φορούσε κράνος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού παραπονέθηκε για πόνο στο κεφάλι.

