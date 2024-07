Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση με μαχαίρι – Αναφορές για θύματα

Συναγερμός έχει σημάνει στο Σάουθπορτ της Βρετανίας, με το Sky News να μεταδίδει πως έγινε επίθεση με μαχαίρι και πως υπάρχουν αναφορές για θύματα.

«Ένοπλοι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι. Έχει μεταφερθεί σε αστυνομικό τμήμα. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή όσο θα ασχολούμαστε με το περιστατικό. Δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

BREAK:

Major incident in Southport. Reports of many injured, possibly including children.

Latest from ⁦@MerseyPolice⁩ below.

Details @LBC pic.twitter.com/ldrmXLPOQQ

— Tom Swarbrick (@TomSwarbrick1) July 29, 2024