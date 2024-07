Το χρονικό της απόσυρσης Μπάιντεν – Οι πιθανοί διεκδικητές του χρίσματος

Ο Τζο Μπάιντεν άρχισε να καταλήγει στο ότι θα πρέπει να αποσυρθεί από την διεκδίκηση της προεδρίας των ΗΠΑ, το βράδυ του Σαββάτου, αναφέρει το AP. Ήταν στο παραθαλάσσιο σπίτι του με μερικούς από τους στενότερους συνεράτες του: τον επικεφαλής στρατηγικής Μάικ Ντόνιλον, σύμβουλο του προέδρου Στιβ Ρικέτι, την αναπληρώτρια επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Άννι Τομαζίνι, και τον Άντονι Μπερνάλ, ανώτερο σύμβουλο της πρώτης κυρίας.

Την Κυριακή, η απόφασή του έγινε οριστική. Μίλησε πολλές φορές με την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, την οποία θα υποστήριζε. Ενημέρωσε τον αρχηγό του προσωπικού του Λευκού Οίκου Τζεφ Ζίεντς και την επί χρόνια βοηθό του και πρόεδρος της εκστρατείας Τζεν Ο’Μάλεϊ Ντίλον.

Μια μικρή ομάδα ανώτερων συμβούλων τόσο από την εκστρατεία όσο και από τον Λευκό Οίκο συγκεντρώθηκε για την μετάδοση της απόφασης του Μπάιντεν, ενώ το επιτελείο της εκστρατείας του δημοσίευσε την ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο αργότερα.

Μόλις μισή ώρα αργότερα ήρθε η δημόσια ψήφος υποστήριξης του Χάρις. Ήταν μια προσεκτικά οργανωμνένη στρατηγική που προοριζόταν να δώσει πλήρη βαρύτητα στην αρχική δήλωση του προέδρου.

«Θέλω να προσφέρω την πλήρη στήριξη και έγκρισή μου στην Κάμαλα ώστε να είναι η υποψήφια του κόμματός μας φέτος. Δημοκρατικοί — είναι καιρός να ενωθούμε και να νικήσουμε τον Τραμπ. Ας το κάνουμε», ανέφερε ο κ. Μπάιντεν μέσω X χθες.



Ο μικρός κύκλος του Μπάιντεν αποφάσισε να δημοσιεύσει τη δήλωση στο X την Κυριακή, αντί να την αφήσει να διαρρεύσει, προτού ο Προδερος ετοιμαστεί να απευθυνθεί στο έθνος, κάτι που αναμένεται να κάνει κάποια στιγμή στις αρχές αυτής της εβδομάδας.

«Είναι τιμή μου να έχω τη στήριξη του προέδρου και πρόθεσή μου είναι να κερδίσω το χρίσμα για την υποψηφιότητα του προέδρου», δήλωσε η Κάμαλα Χάρις. «Θα δώσω όλες τις δυνάμεις μου για να ενώσω το Δημοκρατικό Κόμμα και να ενώσω το έθνος μας για να νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ», πρόσθεσε.

On behalf of the American people, I thank Joe Biden for his extraordinary leadership as President of the United States and for his decades of service to our country.

I am honored to have the President’s endorsement and my intention is to earn and win this nomination.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 21, 2024