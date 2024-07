Ομπάμα για την απoχώρηση Μπάιντεν: Είναι ένας μεγάλος πατριώτης, ποτέ δεν υποχώρησε

Το εγκώμιο του Τζο Μπάιντεν πλέκει ο Μπαράκ Ομπάμα σε δήλωσή του για την απόφαση να αποχωρήσει από την προεδρικιή κούρσα, χωρίς ωστόσο να υιοθετήσει την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις.

«Γνωρίζω ότι ο Τζο δεν έχει υποχωρήσει ποτέ από έναν αγώνα», αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα.

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order.

Here’s my full statement: https://t.co/Bs2ZumFXxe

— Barack Obama (@BarackObama) July 21, 2024