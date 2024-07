Πώς αντέδρασαν οι παγκόσμιοι ηγέτες στην εκλογή του Στάρμερ - Από τα «συγχαρητήρια» μέχρι το «δεν με νοιάζει»

Πολιτικοί ηγέτες χωρών και θεσμών συνεχάρησαν το νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, για την «αξιοσημείωτη», «πειστική» και «ηχηρή» νίκη των Εργατικών.

Ο Τζο Μπάιντεν είναι ο τελευταίος παγκόσμιος ηγέτης που αντέδρασε στην εκλογική νίκη του Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με το Skynews, πολλοί ήταν αυτοί που συνεχάρησαν το νέο Βρετανό πρωθυπουργό, αλλά κάποιοι φάνηκε να μην νοιάστηκαν ιδιαίτερα για την εκλογή του ηγέτη των Εργατικών.

Μακρόν και Ζελένσκι οι πρώτοι που συνεχάρησαν τον Στάρμερ

Η σαρωτική νίκη των Εργατικών έγινε γνωστή τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής και σύντομα ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μοιράστηκαν συγχαρητήρια μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αργότερα ακολούθησε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με τον Λευκό Οίκο να επιβεβαιώνει ότι τηλεφώνησε στον Bρετανό πρωθυπουργό για να τον συγχαρεί.

Ο κ. Μπάιντεν δήλωσε ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί στενά μαζί του σε «όλο το φάσμα των κρίσιμων θεμάτων», ενώ η Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι συζήτησαν την «ακλόνητη» δέσμευσή τους στην Ουκρανία και την «ειδική σχέση» Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ.

Congratulations to Prime Minister Keir Starmer on becoming Prime Minister of the United Kingdom. I look forward to our shared work in support of freedom and democracy around the world, and to further strengthening the special relationship between our two countries. — President Biden (@POTUS) July 5, 2024

Ο Στάρμερ μίλησε επίσης με τον Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε ότι συνεχάρη τον πρωθυπουργό «για την εκλογική του νίκη και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στην εκπλήρωση των προσδοκιών του βρετανικού λαού από τη νέα κυβέρνηση».

Congratulations to @Keir_Starmer and @UKLabour on their convincing election victory. Ukraine and the United Kingdom have been and will continue to be reliable allies through thick and thin. We will continue to defend and advance our common values of life, freedom, and a… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 5, 2024

Ο Εμανουέλ Μακρόν με τη σειρά του ανέφερε στο X για την εκλογική νίκη των Εργατικών στη Βρετανία: «Συγχαρητήρια κ. Στάρμερ για τη νίκη σας. Ικανοποιημένος με την πρώτη μας συζήτηση. Θα συνεχίσουμε το έργο που αναλαμβάνουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο για τη διμερή μας συνεργασία, για την ειρήνη και την ασφάλεια της Ευρώπης, για το κλίμα και την ΑΙ».

Congratulations Sir @Keir_Starmer on your victory. Pleased with our first discussion. We will continue the work begun with the UK for our bilateral cooperation, for peace and security in Europe, for the climate and for AI. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 5, 2024

Το «δεν με νοιάζει» του Λαβρόφ για την εκλογή Στάρμερ

Στη Ρωσία πάντως, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αντέδρασε συγκρατημένα στην αλλαγή κυβέρνησης της Βρετανίας.

Όταν ρωτήθηκε τι πιστεύει η Μόσχα για το αποτέλεσμα, δήλωσε στο Sky News: «Σε αντίθεση με τη βρετανική κυβέρνηση, εμείς δεν ανακατευόμαστε στα εσωτερικά ζητήματα των άλλων».

Απαντώντας στο ερώτημα αν η Βρετανία θα είναι «πιο αδύναμη» υπό μια κυβέρνηση των Εργατικών, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Σουνάκ στην προεκλογική εκστρατεία, ο κ. Λαβρόφ είπε: «Δεν με νοιάζει. Ο βρετανικός λαός είναι αυτός που πρέπει να νοιάζεται».

Sergey Lavrov on Keir Starmer winning pic.twitter.com/6QJcwnrbRl — Samuel Ramani (@SamRamani2) July 5, 2024

Η εκλογή του Κιρ Στάρμερ έτυχε της θερμότερης αποδοχής από τον Καναδό πρωθυπουργός, Τζάστιν Τριντό, ο οποίος έγραψε στο tweet του: «Συγχαρητήρια, Κιρ Στάρμερ, για την ιστορική εκλογική νίκη στη Βρετανία.

Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας για να οικοδομήσουμε ένα πιο προοδευτικό, δίκαιο μέλλον για τους ανθρώπους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ας ξεκινήσουμε, φίλε μου».

Congratulations, @Keir_Starmer, on a historic U.K. election victory. Lots of work ahead to build a more progressive, fair future for people on both sides of the Atlantic. Let’s get to it, my friend. pic.twitter.com/QWlNF9NYcJ — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 5, 2024

Άλλοι πολιτικοί που αναφέρθηκαν στο αποτέλεσμα των εκλογών της Βρετανίας -μεταξύ άλλων- είναι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι.

Congratulations to my friend and new UK Prime Minister @Keir_Starmer on his resounding election victory – I look forward to working constructively with the incoming @UKLabour Government — Anthony Albanese (@AlboMP) July 5, 2024

On behalf of the State of Israel, I extend my warm congratulations to @Keir_Starmer Prime Minister of the United Kingdom. I am confident that we will continue working together to strengthen the historic friendship between the UK and Israel and to advance the twin goals of… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 5, 2024

Congratulations @Keir_Starmer on your electoral victory. I look forward to working with you in a constructive partnership to address common challenges and strengthen European security. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 5, 2024

Heartiest congratulations and best wishes to @Keir_Starmer on the remarkable victory in the UK general elections. I look forward to our positive and constructive collaboration to further strengthen the India-UK Comprehensive Strategic Partnership in all areas, fostering mutual… — Narendra Modi (@narendramodi) July 5, 2024

Congratulations @Keir_Starmer on a historic election victory in the UK. 🇪🇺🇬🇧 are crucial partners, cooperating in all areas of mutual interest for our citizens. I look forward to working with you and your government in this new cycle for the UK. See you soon in the European… — Charles Michel (@CharlesMichel) July 5, 2024

Τα συγχαρητήρια της Μελόνι σε Στάρμερ και οι ευχαριστίες στον Σούνακ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χώρισε τις σκέψεις της σε δύο αναρτήσεις, χρησιμοποιώντας μία για να συγχαρεί τον Κιρ Στάρμερ για την επιτυχία του και μία δεύτερη για να απευθυνθεί στον Ρίσι Σούνακ.

«Τα συγχαρητήριά μου στον Κιρ Στάρμερ για την εκλογική του επιτυχία», έγραψε, προσθέτοντας: «Η κατάσταση των σχέσεων μεταξύ της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι εξαιρετική και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να καλλιεργούμε μια ισχυρή και αξιόπιστη σχέση συνεργασίας μεταξύ των μεγάλων εθνών μας».

Le mie congratulazioni a @Keir_Starmer per la sua affermazione elettorale. Lo stato dei rapporti tra Italia e Regno Unito è eccellente e sono certa che continueremo a coltivare un rapporto di collaborazione forte e affidabile tra le nostre grandi Nazioni, nell’interesse dei… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 5, 2024

«Ευχαριστώ τον φίλο μου Ρίσι Σούνακ για αυτά τα χρόνια έντονης συνεργασίας και ειλικρινούς φιλίας που ενίσχυσαν τους δεσμούς μεταξύ των δύο εθνών μας», έγραψε στο δεύτερο tweet η Τζόρτζια Μελόνι.