Μπάιντεν: «Μόνο ο Θεός μπορεί να με βγάλει από την κούρσα - Είχα άσχημο κρυολόγημα στο ντιμπέιτ»

«Κανείς δεν είναι ικανότερος (από εμένα)» για να είναι πρόεδρος ή για να κερδίσει αυτές τις εκλογές, υποστήριξε ο Τζο Μπάιντεν κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στο ABC News.

Η απογοητευτική επίδοση του 81χρονου Μπάιντεν στο ντιμπέιτ με τον 78χρονο Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του, στις 27 Ιουνίου, είχε ως αποτέλεσμα ορισμένοι Δημοκρατικοί να εγείρουν ζήτημα απόσυρσης της υποψηφιότητάς του. Ήδη τέσσερις Δημοκρατικοί βουλευτές έχουν παροτρύνει τον Τζο Μπάιντεν να εγκαταλείψει την κούρσα για τον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν αναγνώρισε για πολλοστή φορά ότι η εμφάνισή του στην προ ημερών τηλεμαχία με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, υπογραμμίζοντας όμως ότι ήταν μια κακή παρένθεση – ένα μεμονωμένο συμβάν λόγω του κρυολογήματος που τον ταλαιπωρούσε. «Αισθανόμουν χάλια… είχα ένα άσχημο κρυολόγημα» εκείνη την ημέρα, είπε.

Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος τον ρώτησε ευθέως αν παρακολούθησε αργότερα την τηλεμαχία για να σχηματίσει καλύτερη άποψη σχετικά με την επίδοσή του. «Δεν νομίζω, όχι», απάντησε ο Μπάιντεν.

EXCLUSIVE: President Biden tells @GStephanopoulos the debate was “a bad episode,” adding that he was “feeling terrible” after a busy month.

The full exclusive interview airs at 8/7c on ABC.https://t.co/hlL4FaVp80 pic.twitter.com/unJF13rrQ7

— ABC News (@ABC) July 5, 2024