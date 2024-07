Βίντεο εμφανίζει τον Τραμπ να βρίζει Μπάιντεν και Καμάλα Χάρις: «Είναι ένας σωρός από σκ@@@»

Χαμός στο διαδίκτυο με βίντεο που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλά με ιδιαίτερα απαξιωτικούς και υβριστικούς χαρακτηρισμούς για τον Τζο Μπάιντεν αλλά και την Καμάλα Χάρις, ενώ παίζει γκολφ.

Το βίντεο, το οποίο περιήλθε στην κατοχή της Daily Beast, δείχνει τον 78χρονο υποψήφιο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για την προεδρία να κάθεται σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο του γκολφ, έχοντας στο πλάι του τον γιο του Μπάρον Τραμπ και χαλαρός να ασκεί κριτική με ύβρεις στον 81χρονο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Δείτε το βίντεο:

Trump says Joe Biden is “quitting the race”

“I got him out” he’s an “old broken-down pile of crap… Now we have Kamala. She’s so f—king bad”

— Jon Levine (@LevineJonathan) July 4, 2024