Πώς ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου 121 άνθρωποι στην Ινδία - «Το πλήθος έτρεχε να αγγίξει τα πόδια ιεροκήρυκα»

Επιζώντες του ποδοπατήματος που προκάλεσε τον θάνατο πάνω από 120 ανθρώπων στη βόρεια Ινδία, του πιο φονικού εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, περιέγραψαν σήμερα «το χάος» που επικράτησε κατά τη θρησκευτική συγκέντρωση ινδουιστών.

Ένα πλήθος περίπου 250.000 ανθρώπων – αριθμός τριπλάσιος από αυτόν για τον οποίο είχε δοθεί άδεια από τις αρχές– συγκεντρώθηκε χθες Τρίτη για να ακούσει έναν δημοφιλή ιεροκήρυκα στο Χάθρας στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Νέου Δελχί.

Σύμφωνα το πρακτορείο ειδήσεων ANI το οποίο επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους, ο αριθμός των νεκρών φτάνει τους 121 ενώ άλλοι 28 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Μεταξύ των θυμάτων είναι 108 γυναίκες και επτά παιδιά, δήλωσε ο αξιωματούχος του κρατιδίου Μανόζ Κούμαρ Σινγκ.

Τα αίτια της τραγωδίας δεν είναι ξεκάθαρα.

Dozens of people are feared dead after a stampede at a religious event in a village in India’s Hathras district, about 125 miles southeast of New Delhi, where authorities said thousands had gathered in sweltering late afternoon temperatures https://t.co/ozDBmwCyqi pic.twitter.com/bLC8Wf0LIv

— Reuters (@Reuters) July 2, 2024