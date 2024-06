Ο τυφώνας Μπερίλ αναβαθμίστηκε επικίνδυνα στα Μπαρμπέιντος

Ο τυφώνας Μπερίλ αναβαθμίστηκε επικίνδυνα στην Κατηγορία 3, ανακοίνωσε σήμερα το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο των ΗΠΑ (NHC).

Ο τυφώνας βρίσκεται σε απόσταστη 675 χιλιομέτρων ανατολικά-νοτιοανατολικά των Μπαρμπέιντος, με την ταχύτητα των ανέμων να καταγράφεται στα 155 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με το NHC.

It’s hard to process what #Beryl is achieving. Recon has found a 100kt, 968mb major hurricane, making it the first June major east of the Caribbean on record.

If it exceeds 110kts before 00z this evening, it’ll be the strongest June storm on record (by winds). Just insane. pic.twitter.com/2HME52GL7r

