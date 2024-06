Σεισμός 7 Ρίχτερ στο Περού - Δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι

Ισχυρή σεισμική δόνηση έντασης 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί (ώρα Ελλάδος) στο Περού.

Ο σεισμός στο Περού σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) ήταν 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού καταγράφηκε 30 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Atiquipa, Arequipa και το εστιακό του βάθος ήταν 60 χιλιόμετρα,.

Δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή τραυματίες.

Το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει απειλή τσουνάμι από τον σεισμό, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα.

#Earthquake (#sismo) possibly felt 7 sec ago in #Peru (detected from @SismoDetector). Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/ByC35Z94LW

— EMSC (@LastQuake) June 28, 2024