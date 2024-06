Χάος στην Κένυα: Διαδηλωτές εισέβαλαν στο κοινοβούλιο και το πυρπόλησαν - Άνοιξε πυρ η αστυνομία (video)

Eκρηκτικές είναι οι εξελίξεις στην Κένυα, όπου δυνάμεις της αστυνομίας άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών, καθώς το κοινοβούλιο στο Ναϊρόμπι πυρπολήθηκε μετά την ψήφιση ενός αμφιλεγόμενου φορολογικού νομοσχεδίου.

Τα πτώματα πέντε διαδηλωτών εθεάθησαν έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου στην πρωτεύουσα της Κένυας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, αφού η αστυνομία έριξε αληθινές σφαίρες, καθώς στο κοινοβούλιο εισέβαλαν διαδηλωτές μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Οι διαδηλωτές προκάλεσαν ζημιές σε τμήμα του κοινοβουλίου, όπου διακρίνεται ένα τεράστιο σύννεφο καπνού. Η αστυνομία προσπαθεί να απωθήσει τους διαδηλωτές που έχουν εισέλθει στο χώρο του κοινοβουλίου, μετέδωσε το BBC.

Εκατοντάδες βουλευτές δεν μπορούν να βγουν από το κοινοβούλιο, καθώς η αστυνομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει τους εξαγριωμένους διαδηλωτές. Ένας δημοσιογράφος της τοπικής τηλεόρασης λέει ότι οι περισσότεροι βουλευτές έχουν φυγαδευτεί σε ένα υπόγειο.

Χάος έξω από το κοινοβούλιο της Κένυας

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν την Τρίτη, καθώς απαίτησαν από τους πολιτικούς να καταψηφίσουν τους νέους φόρους που προτείνονται στο αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για τα δημοσιονομικά, μεταδίδει το SkyNews.

BREAKING – Protesters in #KENYA broke into PARLIAMENT in NAIROBI, FIRE started in part of the BUILDING – REPORTS pic.twitter.com/iaqpL1m3PH — NOISE ALERTS (@NoiseAlerts) June 25, 2024

Όμως, μετά την υπερψήφισή του, το Reuters ανέφερε ότι παραβιάστηκε ο προαύλιος χώρος του κοινοβουλίου και αναφέρθηκαν πυρκαγιές στο εσωτερικό του κτιρίου.

BREAKING: Protesters opposing the Finance Bill gain access to the Parliament buildings as police fire live bullets in an attempt to repel them. pic.twitter.com/rEbpjQvQsI — The Standard Digital (@StandardKenya) June 25, 2024

Βίντεο που φέρεται να έχει τραβηχτεί στο εσωτερικό του κοινοβουλίου, δείχνει διαδηλωτές να τα κάνουν «γυαλιά καρφιά».

Ένας νοσηλευτής δήλωσε στο Reuters ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Ένας άλλος δήλωσε ότι τουλάχιστον 10 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής.

BREAKING: At least 12 prominent social media users have been “abducted in the middle of the night” ahead of protests in Kenya against over-taxation, Amnesty International tells CNN. pic.twitter.com/OjHbcAwv6S — Larry Madowo (@LarryMadowo) June 25, 2024

Διαδηλώσεις ενάντια στο φορολογικό νομοσχέδιο

Το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις που θεωρούνται ότι επιβάλλουν πρόσθετα βάρη στους απλούς πολίτες και τις επιχειρήσεις, έχει προκαλέσει τεράστια κατακραυγή.

Οι νέοι της χώρας ηγούνται διαδηλώσεων, οι οποίες, αν και σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές, έχουν οδηγήσει τις τελευταίες ημέρες σε τουλάχιστον έναν θάνατο και εκατοντάδες τραυματισμούς, καθώς και σε συλλήψεις – οι οποίες έχουν καταδικαστεί από δικηγόρους και ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η κυβέρνηση απέσυρε ορισμένες από τις αμφιλεγόμενες προτάσεις, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να κατευνάσει την κοινωνική οργή. Πολλοί θέλουν τώρα να καταργηθεί ολόκληρο το νομοσχέδιο, μεταδίδει το BBC.