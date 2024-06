Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Επίτροπο Διεύρυνσης: «Αδιανόητη η ένταξη στην ΕΕ χωρίς τήρηση των συμφωνιών»

Με ομολόγους του διαφόρων χωρών και τον αρμόδιο για τη Γειτονία και τη Διεύρυνση Επίτροπο Όλιβερ Βάρελι συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, πριν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, στο Λουξεμβούργο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τους υπουργούς Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κόμπο, του Βελγίου Hadja Lahbib, της Ρουμανίας Luminita Odobescu, της Σλοβενίας Tanja Fajon και της Φινλανδίας Elina Valtonen.

📍Luxembourg

FM George Gerapetritis met w/ counterparts 🇨🇾 @ckombos 🇧🇪 @hadjalahbib 🇷🇴@Odobes1Luminita 🇸🇮 @tfajon 🇫🇮 @elinavaltonen and 🇪🇺 Commissioner for Neighbourhood & Enlargement @OliverVarhelyi ahead of the #EU #FAC Μtg pic.twitter.com/hLoUAWUxJj

