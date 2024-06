Δύο μεγάλες τρομοκρατικές επιθέσεις μέσα σε μόλις τρεις μήνες στη Ρωσία - Η «έκρηξη» της θρησκευτικής βίας φοβίζει τον Πούτιν

Η Ρωσία βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο μετά από την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε χθες Κυριακή με τουλάχιστον 19 νεκρούς και 25 τραυματίες σε ταυτόχρονες επιθέσεις που σημειώθηκαν στις πόλεις Ντέρμπεντ και Μαχατσκαλά, στην περιοχή του Νταγκεστάν, με στόχο μια συναγωγή, δύο ορθόδοξες εκκλησίες και ένα αστυνομικό τμήμα.

Η επίθεση είναι η δεύτερη που σημειώνεται τους τελευταίους τρεις μήνες. Τον περασμένο Μάρτιο 130 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την ένοπλη επίθεση στο Crocus City Hall την ευθύνη της οποίας ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος. Το γεγονός πως έγιναν στόχοι χριστιανικοί και εβραϊκοί τόπους λατρείας πυροδότησε νέους φόβους ότι η Ρωσία μπορεί να αντιμετωπίζει μια νέα ισλαμιστική απειλή.

Η «έκρηξη» αυτή βίας που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες έρχεται καθώς οι εθνικές εντάσεις που σιγοβράζουν επανεμφανίζονται και επιδεινώνονται τόσο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία όσο και των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

20 people were killed in terrorist attacks in Dagestan, according to telegram channels close to law enforcers

According to Baza, 15 law enforcers were killed, as well as one priest, one church guard and three unidentified people.

The publication “112” writes that 17 law… pic.twitter.com/nN4sYPeEXG

— NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2024