Τουλάχιστον 42 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα

Τουλάχιστον 42 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές επιθέσεις σε περιοχές της Πόλης της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, ανακοίνωσε ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς.

Μια ισραηλινή επίθεση με στόχο κατοικίες στο Αλ Σάτι, έναν από τους οκτώ ιστορικούς καταυλισμούς προσφύγων στη Λωρίδα της Γάζας, προκάλεσε τον θάνατο 24 ανθρώπων, δήλωσε στο Reuters ο Ισμαήλ Αλ Ταουμπάλτα.

Άλλοι 18 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε επίθεση με στόχο κατοικίες στη συνοικία Αλ Τούφα.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα μια σύντομη ανακοίνωση: «Πριν από λίγο, μαχητικά αεροσκάφη των (ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων) IDF έπληξαν δύο στρατιωτικές υποδομές της Χαμάς στην περιοχή της Πόλης της Γάζας».

🚨 The occupation has perpetrated yet another massacre targeting an entire residential block in Al-Shati refugee camp in northern #Gaza, resulting in a number of martyrs and injured.

The Civil Defense in Gaza states: "Our crews in the Gaza Governorate were able to recover a…

