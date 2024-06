Πούτιν: «Οι Ουκρανοί επιχείρησαν να επιτεθούν στους αγωγούς φυσικού αερίου Blue Stream και TurkStream»

Ο ουκρανικός στρατός επιχείρησε «αρκετές φορές» να επιτεθεί στους αγωγούς φυσικού αερίου Blue Stream και TurkStream υποστήριξε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος, σε συνάντηση με επικεφαλής διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων, υποστήριξε ότι η Μόσχα είναι αναγκασμένη να φυλάει τους αγωγούς φυσικού αερίου στον βυθό της Μαύρης Θάλασσας, καθώς η Ουκρανία προσπάθησε να τους ανατινάξει, γράφει το RIA Novosti.

❝We have to guard both of these gas routes under the Black Sea❞

Russian President Putin claims Ukrainian army tried to attack Blue Stream and TurkStream, natural gas pipelines running from Russia to Europe passing through Türkiye, at Petersburg International Economic Forum… pic.twitter.com/oIMbWrTAFh

— Anadolu English (@anadoluagency) June 6, 2024