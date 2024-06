SpaceX: Δείτε τη νέα δοκιμαστική πτήση του γιγαντιαίου διαστημοπλοίου Starship του Έλον Μασκ

Στην τέταρτη δοκιμαστική πτήση του γιγαντιαίου διαστημοπλοίου Starship προχωρά η εταιρεία SpaceX του Έλον Μασκ από την βάση Starbase στο Νότιο Τέξας.

Το γεγονός μεταδίδεται ζωντανά μέσω του λογαριασμού της SpaceX στο X (πρώην Twitter), το οποίο είναι επίσης ιδιοκτησίας του Έλον Μασκ.

Το διαστημόπλοιο Starship βρίσκεται τοποθετημένο πάνω σε έναν προωθητικό πύραυλο πρώτου σταδίου που ονομάζεται Super Heavy.

Η εκτόξευση ήταν επιτυχής, εντός του χρονικού «παραθύρου» που είχε ορίσει η εταιρεία. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση, το διαστημόπλοιο διαχωρίστηκε από τον πύραυλο στην ανώτερη ατμόσφαιρα και συνεχίζει την πορεία του στο διάστημα.

Περίπου 8 λεπτά μετά την εκτόξευση ο πύραυλος Super Heavy επέστρεψε επιτυχώς (splashdown) σε προκαθορισμένο σημείο στον Κόλπο του Μεξικού. Το Starsip, αν όλα πάνε κατ’ ευχήν, πρόκειται να πραγματοποιήσει splashdown στον Ινδικό Ωκεανό.

Starship will fly a similar trajectory as the previous flight test, with a targeted splashdown of the Ship in the Indian Ocean pic.twitter.com/QDgbLSWYke

Οι τρεις πρώτες δοκιμές του Starship πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2023, τον Νοέμβριο του 2023 και τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.

Η πρώτη πτήση έληξε μόλις 4 λεπτά μετά την απογείωση, επειδή τα δύο στάδια δεν κατάφεραν να διαχωριστούν και η SpaceX προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη.

Στην δεύτερη δοκιμή, η οποία διήρκεσε περίπου 8 λεπτά, ο διαχωρισμός των δύο σταδίων ήταν επιτυχής.

Η τρίτη δοκιμή διήρκεσε περίπου 50 λεπτά: Το Starship έφτασε σε τροχιά, αλλά καταστράφηκε κατά την επανείσοδό του με υπερηχητική ταχήτητα στη γήινη ατμόσφαιρα, με προορισμό προκαθορισμένο σημείο στον Ινδικό Ωκεανό.

Αυτός είναι ο στόχος της σημερινής τέταρτης δοκιμής: Να αντέξει το διαστημόπλοιο την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα.

If Starship manages to make it all the way to reentry, we’ll collect valuable data on the vehicle at hypersonic speeds, or more than 5x the speed of sound pic.twitter.com/37o5SPdy9p

— SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024