Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Γάζα απ’ τον βορρά ως τον νότο - Στη Μέση Ανατολή ο διευθυντής της CIA

Ο διευθυντής της CIA και ειδικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου αναμένονται σήμερα στη Μέση Ανατολή για να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν υποστήριξη στην πιο πρόσφατη πρόταση για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι βομβαρδισμοί και οι εχθροπραξίες συνεχίζουν να μαίνονται για 243η μέρα.

Πηγή στο Κατάρ, εμιράτο που μαζί με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ μεσολαβούν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις της ισραηλινής κυβέρνησης και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, είπε πως ο επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας κατασκοπείας Γουίλιαμ Μπερνς αναμένεται στη Ντόχα, προκειμένου να «συνεχίσει να εργάζεται μαζί με τους μεσολαβητές» προκειμένου να κλειστεί συμφωνία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, ο ειδικός σύμβουλος του αμερικανού προέδρου για τη Μέση Ανατολή, ο Μπρετ Μακγκέρκ, αναμένεται παράλληλα στο Κάιρο, μερικές ημέρες αφότου ο Τζο Μπάιντεν παρουσίασε τη νέα πρόταση.

Ο οδικός χάρτης που παρουσίασε ο πρόεδρος Μπάιντεν την Παρασκευή —πρόκειται για ισραηλινή πρόταση, κατ’ αυτόν—, προβλέπει πλήρη κατάπαυση του πυρός, απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από πυκνοκατοικημένες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας για έξι εβδομάδες, την απελευθέρωση ορισμένων ομήρων, ιδίως γυναικών και αρρώστων, και την αποφυλάκιση παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Θα γίνουν διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός, που θα μπορούσε να γίνει «μόνιμη» αν η Χαμάς «τηρήσει τις δεσμεύσεις της», κατά τον κ. Μπάιντεν.

Χθες ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τη Χαμάς να δεχθεί την πρόταση που παρουσιάστηκε από τον κ. Μπάιντεν, σύμφωνα με το Ελιζέ. Από την πλευρά του το Κατάρ ανέφερε πως περιμένει «σαφή θέση» του Ισραήλ, που φάνηκε να παίρνει αποστάσεις.

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη η κυβέρνηση πολέμου του Ισραήλ συνεδρίασε για να συζητήσει τις τελευταίες εξελίξεις, μετά την ανακοίνωση δυο κομμάτων που εκπροσωπούν υπερορθόδοξους εβραίους και συμμετέχουν στη συμμαχία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου πως υποστηρίζουν την πρόταση όπως παρουσιάστηκε από τον αμερικανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan, η κυβέρνηση πολέμου συμφώνησε να ζητήσει εγγυήσεις από την Ουάσιγκτον για τη συνέχιση του πολέμου εναντίον της Χαμάς αν το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα παραβιάσει τη συμφωνία.

Οι αλληλοαντικρουόμενες απαιτήσεις στις οποίες εμμένουν οι αντιμαχόμενες πλευρές κι οι αντιδράσεις της άκρας δεξιάς στο Ισραήλ ελάχιστα περιθώρια ελπίδας αφήνουν ότι η πρόταση θα εφαρμοστεί από τα μέρη. Η Χαμάς λέει πως πριν απ’ όλα χρειάζεται «μόνιμη κατάπαυση του πυρός». Το Ισραήλ λέει πως θα «καταστρέψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, ο στρατιωτικός βραχίονας του οποίου εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας.

Η επίθεση εκείνη είχε αποτέλεσμα 1.194 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στα πιο πρόσφατα επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Από τους ακόμη 251 ανθρώπους που απήχθησαν κι οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, 120 θεωρείται πως παραμένουν ακόμη όμηροι εκεί, πλην όμως 41 από αυτούς πιστεύεται πως είναι νεκροί, τουλάχιστον κατά τον ισραηλινό στρατό.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Nearly 55 highly qualified health specialists killed in the Gaza war were looking to create a healthcare system for a Palestinian state, @Reuters found. Gaza lost a network of knowledge that will take years to rebuild https://t.co/zLkNQICpco pic.twitter.com/pTKdCKzfbo

— Reuters (@Reuters) June 4, 2024