Μπάιντεν: «Είναι λογικό ο κόσμος να πιστεύει πως ο Νετανιάχου παρατείνει τον πόλεμο λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων»

«Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν κάθε λόγο να καταλήξουν στο συμπέρασμα» ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παρατείνει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων, δήλωσε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time ο Τζο Μπάιντεν.

«Είναι δύσκολο να πούμε αν θα αλλάξει (ο Νετανιάχου) τη θέση του ή όχι» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης, όταν ρωτήθηκε αν για την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας για τους ομήρους και εκεχειρίας φταίει η Χαμάς ή το Ισραήλ, κατηγόρησε την παλαιστινιακή οργάνωση, χαρακτηρίζοντας την τελευταία ισραηλινή προσφορά «πολύ γενναιόδωρη». Και πρόσθεσε: «Ο Μπίμπι δέχεται τεράστια πίεση στο θέμα των απαχθέντων, οπότε είναι έτοιμος να κάνει σχεδόν τα πάντα για να τους επιστρέψει στο Ισραήλ».

