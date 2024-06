Δωρητής οργάνων ο αστυνομικός που μαχαιρώθηκε από τον Αφγανό στη Γερμανία - Έγινε ήρωας και μετά θάνατον

Είχε αφιερώσει τη ζωή του για να σώζει ανθρώπους. Γι’ αυτό αποφάσισε να γίνει αστυνομικός. Την περασμένη Παρασκευή, ο Ρουβέν Λ. τραυματίστηκε σοβαρά όταν ένας Αφγανός τον μαχαίρωσε στην πλάτη και τον λαιμό στην κεντρική πλατεία του Μάινχαιμ, νότια της Φρανκφούρτης.

Επί τρεις ημέρες χαροπάλευε στην εντατική αλλά τελικά δεν άντεξε. Κι όμως, ακόμη και μετά θάνατον, ο 29χρονος αστυνομικός έσωσε πολλούς ανθρώπους με βαριά νοσήματα. Όπως αποκαλύπτει η γερμανική εφημερίδα Bild, o άτυχος αστυνομικός είχε κάρτα δωρητή οργάνων. Μόλις οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρός, τότε ξεκίνησε η διαδικασία λήψης των οργάνων του, σχολιάζει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης του Ομοσπονδιακού Κέντρου Αγωγής Υγείας (BZgA), οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες τάσσονται υπέρ της δωρεάς οργάνων. Ο πιο σημαντικός λόγος για όσους αποφασίζουν να γίνουν δωρητές οργάνων είναι η επιθυμία να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους δίνοντας νόημα στον δικό τους θάνατο.

Several individuals were injured in a stabbing during a YouTube livestream in Mannheim, Germany. The attack, which occurred this morning, was broadcast live, showing the assailant dragging a man to the ground while wielding a knife. Bystanders quickly intervened to assist the… pic.twitter.com/FzMpN6x3z2

— Huginn and Muninn Intelligence (@HM_Int3lligence) May 31, 2024