Τουλάχιστον 3 νεκροί και 16 τραυματίες σε βομβαρδισμούς της Ρωσίας στο Χάρκοβο της Ουκρανίας

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 16 τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά), τη δεύτερη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ.

«Ο εχθρός χρησιμοποίησε εκ νέου την τακτική του διπλού πλήγματος, ενώ γιατροί, σωστικά συνεργεία και δυνάμεις επιβολής της τάξης βρίσκονταν ήδη επιτόπου», πρόσθεσε ο κ. Σινεχούμποφ, σύμφωνα με τον οποίο στους τραυματίες συγκαταλέγονται εντατικολόγος και τουλάχιστον δυο παιδιά .

Κατά τα πρώτα στοιχεία, δυο πύραυλοι τροποποιημένου συστήματος S-300 εκτοξεύθηκαν εναντίον της συνοικίας Νοβομπαβάρσκι, βάζοντας στο στόχαστρο «αποκλειστικά πολιτικές υποδομές», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης.

Κατά τον επικεφαλής της αστυνομίας του Χαρκόβου, που μίλησε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Suspilne, επλήγησαν πολυκατοικία, κατάστημα σε τριώροφο κτίριο και βιοτεχνία ραπτικής.

3 people killed and 23 injured as a result of Russian bombing on Ukraine’s Kharkiv region. pic.twitter.com/KTh6m4wzQU

Τα πλήγματα έγιναν περί τα μεσάνυχτα.

Ο περιφερειάρχης Σινεχούμποφ προειδοποίησε νωρίτερα πως στα συντρίμμια της πολυκατοικίας ενδέχεται να είναι παγιδευμένοι κι άλλοι κάτοικοι. Τουλάχιστον τρεις όροφοί της καταστράφηκαν.

First though a mini thread on the latest atrocity in #Kharkiv. It is an atrocity, a war crime, but the world does not seem to care. Has the UN even acknowledged the previous murder of civilians at Epicentre?

Here’s the first video from the apartment block hit by #Russia. pic.twitter.com/D4JzMDQiNm

