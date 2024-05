Ανεμοστρόβιλος στην Αϊόβα προκάλεσε μεγάλες καταστροφές και τον θάνατο ανθρώπων - Δείτε βίντεο

Ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε χθες, Τρίτη, μια μικρή πόλη στην Αϊόβα προκαλώντας το θάνατο ανθρώπων και αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 12 τραυματίες, ανακοινώθηκε από τις αρχές. Εικόνες από την πόλη Γκρίνφιλντ δείχνουν πλήρη καταστροφή στην πορεία που ακολούθησε ο ανεμοστρόβιλος, με εντελώς κατεστραμμένα σπίτια, συντρίμμια παντού και μεγάλες ανεμογεννήτριες να κείτονται στο έδαφος.

«Αυτός ο ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε μεγάλο τμήμα της πόλης», είπε ο λοχίας Άλεξ Ντίνκλα, εκπρόσωπος της πολιτειακής αστυνομίας της Αϊόβα, στη διάρκεια βραδινής συνέντευξης Τύπου στο Γκρίνφιλντ. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν νεκροί απ’ αυτό τον ανεμοστρόβιλο».

#Tornado went right through downtown #Greenfield #Iowa. Drone flight from one end of town to the other shows catastrophic destruction. Please find an appropriate way to donate to the town. pic.twitter.com/yKeJGS99vo — WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) May 21, 2024

Ο Ντίνκλα δεν ανακοίνωσε απολογισμό των νεκρών και δήλωσε ότι αριθμοί μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι πριν από σήμερα. Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι στο Γκρίνφιλντ, μια πόλη περίπου 2.000 κατοίκων, τραυματίσθηκαν από τον ανεμοστρόβιλο, δήλωσε ο Ντίνκλα. Επειδή το τοπικό νοσοκομείο υπέστη ζημιές από την καταιγίδα, οι άνθρωποι αυτοί χρειάσθηκε να μεταφερθούν σε γειτονικές πόλεις.

Check out this whip-like vortex in the #tornado south of Greenfield, Iowa with @theScantman on the controls. Full 4K video is on YT WATCH: https://t.co/SQHq4Cwmwg pic.twitter.com/FyBbaHxUuV — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) May 22, 2024

Η κυβερνήτης της Αϊόβα Κιμ Ρέινολντς δήλωσε ότι θα επισκεφθεί το Γκρίνφιλντ σήμερα το πρωί. «Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε όλες τις συνέπειες της καταιγίδας, απαντήσεις θα δοθούν μέσα στις επόμενες ώρες και ημέρες», ανέφερε η Ρέινολντς σε δήλωση που εξέδωσε.

When the thrill of the chase becomes absolute horror! Please pray for Greenfield, #Iowa. This is absolutely devastating. pic.twitter.com/uf7lCTRs3r — Mobile Weather Office (@MobileWxOffice) May 21, 2024

Η κυβερνήτης δήλωσε πως η πολιτεία θα παράσχει όλους τους πόρους της για να βοηθήσει τις περιοχές που επλήγησαν και καθησύχασε τους κατοίκους ότι θα τους παρασχεθεί βοήθεια με τη μορφή καταφυγίων, τροφίμων και νερού, ενώ θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση χιλιάδων κατοίκων. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος, μια γυναίκα στην κομητεία Άνταμς, αναφέρεται ότι έχασε τη ζωή του λόγω της καταιγίδας, ανακοίνωσε η ιατρική αξιωματούχος της κομητείας Λάιζα Μπράουν. Μίλησε στο Ρόιτερς τηλεφωνικά και είπε ότι δεν μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Επίσης στην κομητεία Άνταμς, τουλάχιστον τρεις ανεμογεννήτριες με ύψος καθεμιά όσο ένα κτίριο 25 ορόφων, έσπασαν στη μέση και μία έπιασε φωτιά, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό KCCI που συνδέεται με το δίκτυο CBS. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, αρκετές άλλες αιολικές γεννήτριες υπέστησαν ζημιές στην κομητεία Αντέρ.