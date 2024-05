Τουλάχιστον 10 νεκροί από πτώση ενός μικρού λεωφορείου στον Νείλο

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν ένα μίνι λεωφορείο που μετέφερε εργάτες έπεσε στον Νείλο, βόρεια του Καΐρου, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος του αιγυπτιακού υπουργείου Υγείας, Χοσάμ Αμπντελγκάφαρ.

«Ο αριθμός των νεκρών είναι δέκα και ενδέχεται να αυξηθεί», είπε.

🇪🇬 A minibus with 20 passengers on board fell into the Nile in Egypt.

Al Masry Al Youm reports.

Civil defense forces were able to remove the bus from the river. To date, the bodies of five victims have been found, and the search for others continues. pic.twitter.com/keFPSazFXz

— Маrina Wolf (@volkova_ma57183) May 21, 2024