Αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο ποινικής δίωξης η Boeing για δύο δυστυχήματα με αεροσκάφη 737 Max

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να ασκήσει δίωξη κατά της Boeing για δύο δυστυχήματα στα οποία ενεπλάκησαν αεροσκάφη τύπου 737 Max. Από τα δυστυχήματα, ένα στην Ινδονησία το 2018 και το άλλο στην Αιθιοπία το 2019, σκοτώθηκαν συνολικά 346 άνθρωποι.

Ο αεροπορικός κολοσσός παραβίασε τους όρους μιας συμφωνίας που έγινε το 2021 και η οποία προστάτευε την εταιρεία από ποινικές κατηγορίες που συνδέονται με τα περιστατικά, ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Η ίδια η εταιρεία έχει αρνηθεί ότι παραβίασε τη συμφωνία.

Η κατασκευάστρια εταιρεία αεροσκαφών απέτυχε να «σχεδιάσει, να εφαρμόσει και να επιβάλει ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης και δεοντολογίας για την πρόληψη και τον εντοπισμό παραβιάσεων των αμερικανικών νόμων σε όλες τις δραστηριότητές της», ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η Boeing δήλωσε ότι προσβλέπει στην ευκαιρία να απαντήσει στο υπουργείο Δικαιοσύνης και «πιστεύει ότι τίμησε τους όρους της εν λόγω συμφωνίας».

