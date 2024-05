Τουλάχιστον δύο νεκροί σωφρονιστικοί υπάλληλοι από επίθεση σε βαν που μετάφερε κρατούμενο στη Νορμανδία

Τουλάχιστον δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι σκοτώθηκαν στην πόλη Εβρέ της Νορμανδίας, στη βόρει Γαλλία, όταν το βαν στο οποίο μετέφεραν έναν κρατούμενο, δέχτηκε ένοπλη επίθεση το πρωί της Τρίτης.

Ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης Eric Dupond-Moretti ανέφερε τον θάνατο «δύο υπαλλήλων» – ο ένας ήταν 52 χρονών κι άλλος 35 – και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων τριών που βρίσκονταν στο φορτηγάκι, ενώ μετά από την επίθεση που πραγματοποιήθηκε από ομάδα εγκληματιών, ο κρατούμενος κατάφερε να δραπετεύσει. Σε νεότερη ενημέρωση, έγινε γνωστό πως από τους τρεις τραυματίες, οι δύο βρίσκονται σε εξαιρετική κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο τρίτος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Δείτε βίντεο από τις στιγμές της επίθεσης:

BREAKING: Special forces deployed after armed attack on prison convoy on A154 motorway in northwest France’s Eure, which left two officers dead and three others seriously injured, French justice minister says#France #Shooting #ArmedAttack #NorthwestFrance #Eure pic.twitter.com/JlR68sjnpk

