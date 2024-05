Οι Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν την ανατολική Ράφα μετά τη νέα εντολή των Ισραηλινών - Συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες στα βόρεια της Γάζας

Ισραηλινά τανκς έφτασαν στον δρόμο Salahuddin που διασχίζει τη Ράφα, χωρίζοντας το κέντρο από τις ανατολικές γειτονιές που εκκενώθηκαν έπειτα από την κατάληψη του συνοριακού περάσματος της Ράφα με την Αίγυπτο από τους ισραηλινούς την περασμένη εβδομάδα.

Την ίδια ώρα, στα δυτικά της πόλης, που δεν έχει ακόμη επηρεαστεί ακόμα από τις πρόσφατες μάχες, πολλοί σχεδιάζουν ήδη να φύγουν.

Νωρίτερα, ο στρατός του Ισραήλ πετώντας φυλλάδια ζήτησε σήμερα από τους κατοίκους και άλλων συνοικιών της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, να απομακρυνθούν από εκεί και να μετακινηθούν στη «διευρυμένη ανθρωπιστική περιοχή» στην αλ Μαουάσι, σηματοδοτώντας την επέκταση των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων στο κέντρο της της πόλης της Ράφα και απειλώντας με εκτοπισμό εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι περίπου 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την ανατολική Ράφα από τότε που διέταξε την εκκένωσή της.

«Όπου κι αν κοιτάξεις τώρα στη Δυτική Ράφα σήμερα το πρωί, οι οικογένειες μαζεύουν βαλίτσες. Οι δρόμοι είναι αισθητά άδειοι» έγραψε στην πλατφόρμα Χ η Λουίζ Γουότερτζ, υπεύθυνη επικοινωνίας της UNRWA μετά την νέα εντολή που δόθηκε από τον ισραηλινό στρατό για εκκένωση.

Everywhere you look now in west #Rafah this morning, families are packing up. Streets are significantly emptier; @unrwa estimates 150,000 people have now fled Rafah.

New areas have been issued evacuation orders towards central #Rafah in south #Gaza AND #Jabalia in North #Gaza pic.twitter.com/bolQsVQSJL

— Louise Wateridge (@UNWateridge) May 11, 2024