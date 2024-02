Στην πρώτη γραμμή του μετώπου ο Ζελένσκι - Αβεβαιότητα για την τύχη του Ζαλούζνι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε στρατεύματα στο νοτιοανατολικό μέτωπο και απένειμε μετάλλια, ανέφερε το γραφείο του εν μέσω έντονων εικασιών ότι ο δημοφιλής επικεφαλής του στρατού πρόκειται σύντομα να αποπεμφθεί.

«Είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Να υποστηρίξω τους πολεμιστές και να τους απονείμω βραβεία. Αντιμετωπίζουν μια δύσκολη και κρίσιμη αποστολή να απωθήσουν τον εχθρό και να υπεραπιστούν την Ουκρανία», ανέφερε σε δήλωσή του ο Ζελένσκι αφού επισκέφθηκε την περιοχή Ζαπορίζια.

Η προεδρία ανέφερε πως ο Ζελένσκι επισκέφθηκε προωθημένες θέσεις του ουκρανικού στρατού κοντά στο χωριό Ρομποτίνιε, το οποίο βρίσκεται σχεδόν στη γραμμή της μάχης.

Ο νοτιοανατολικός οικισμός Ρομποτίνιε απελευθερώθηκε στα τέλη Αυγούστου στην αντεπίθεση εναντίον των ρωσικών δυνάμεων.

Η επίσκεψη του προέδρου στις γραμμές της μάχης έγινε σε μια περίοδο αβεβαιότητας γύρω από την τύχη του επικεφαλής του στρατού Βαλέρι Ζαλούζνι.

Zaporizhzhia region. Robotyne. The location of the 65th Mechanized Brigade. I spoke with the defenders, thanked them, and presented them with state awards.

It is an honor to be here today. To support the warriors and award them. They face a difficult and critical mission to… pic.twitter.com/5cvPGsU0Gv

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 4, 2024