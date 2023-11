Το Ισραήλ έστειλε τελεσίγραφο στη Χαμάς - «Ή παραδίδετε τους ομήρους ή συνεχίζουμε τον πόλεμο»

Σφοδρή είναι η αντίδραση του Ισραήλ στις κατηγορίες της Χαμάς ότι δεν τηρήθηκε η συμφωνία, με τις IDF να στέλνουν τελεσίγραφο στην τρομοκρατική οργάνωση «ή παραδίδετε τους ομήρους ή συνεχίζουμε τον πόλεμο» στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι δεν τηρεί το δικό του μέρος της συμφωνίας, καθώς δεν επιτρέπει σε πολλά φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια να περάσουν στη Γάζα, γι’ αυτό και θα καθυστερήσει την παράδοση των ομήρων.

Israeli negotiators respond to Hamas’s violations of the ceasefire by warning that if the hostages are not released by midnight, the ground operation in Gaza will resume.

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) November 25, 2023