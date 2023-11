Από κόμβος λαθρεμπόρων, το πέρασμα της Ράφα, έγινε πύλη σωτηρίας για τους Παλαιστινίους της Γάζας (video)

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου άνοιξε για πρώτη φορά μετά από τρεις και πλέον εβδομάδες σφοδρών συγκρούσεων, επιτρέποντας την εκκένωση δεκάδων τραυματισμένων Παλαιστινίων που χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη και εκατοντάδων κατόχων ξένων διαβατηρίων.

Τουλάχιστον 320 κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πέρασαν σήμερα στην Αίγυπτο από τη Γάζα μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας και έναν Παλαιστίνιο αξιωματούχο. Άλλοι 76 τραυματίες έχουν μεταφερθεί στην Αίγυπτο, μετέδωσε το AFP επικαλούμενο Αιγύπτιο αξιωματούχο.

Αυτόπτες μάρτυρες στα σύνορα από την πλευρά της Γάζας είδαν δεκάδες ανθρώπους και αυτοκίνητα να σπεύδουν να περάσουν τις πύλες προς την αιγυπτιακή πλευρά μέσω του κατεστραμμένου χώρου του τερματικού σταθμού, ορισμένοι μεταφέροντας τα υπάρχοντά τους. Ένα κονβόι από κόκκινα και λευκά ασθενοφόρα σταθμευμένα και στις δύο πλευρές ενός δρόμου με τσιμεντένιους συνοριακούς σταθμούς να διακρίνονται στο βάθος.

What is the Rafah crossing, and who can now use it? https://t.co/gx64FywJLl

Οι εκκενώσεις ξεκίνησαν καθώς ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε την Τετάρτη ότι οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας υπόκεινται στον ίδιο κίνδυνο «θανάτου και καταστροφής» που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι.

Η προειδοποίηση ήρθε αφού η Χαμάς ισχυρίστηκε νωρίτερα ότι επτά όμηροι -μεταξύ των οποίων τρεις κάτοχοι ξένων διαβατηρίων- σκοτώθηκαν την Τρίτη σε ισραηλινά πλήγματα στον καταυλισμό Τζαμπάλια στη Γάζα που προκάλεσαν δεκάδες θανάτους. Ο Ισμαήλ Χανίγια, ο πρόεδρος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, συνέδεσε επίσης ρητά την κατάπαυση του πυρός με τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων.

➡️ For the first time in 25 days, the Rafah crossing was opened and only 80 wounded Palestinians were transferred from the #Gaza Strip to #Egypt .

Τρεις σοβαρά τραυματίες από τη Γάζα έφτασαν σε αιγυπτιακό νοσοκομείο κοντά στα σύνορα, δήλωσε αξιωματούχος του νοσοκομείου. Τα περάσματα έγιναν μετά από συμφωνία που διαπραγματεύτηκαν αργά την Τρίτη το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Χαμάς, οι ΗΠΑ και το Κατάρ. Η Αίγυπτος επρόκειτο να υποδεχθεί εκατοντάδες ανθρώπους την Τετάρτη, σύμφωνα με δυτικούς διπλωμάτες στο Κάιρο και την Ιερουσαλήμ και τις αρχές της Γάζας.

Today, thanks to American leadership, we secured safe passage for wounded Palestinians and for foreign nationals to exit Gaza.

We expect American citizens to exit today, and we expect to see more depart over the coming days.

We won’t let up working to get Americans out of Gaza.

— President Biden (@POTUS) November 1, 2023