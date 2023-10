Η Χεζμπολάχ αναλαμβάνει την ευθύνη για τα πυρά κατά ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων από τον Λίβανο

Η λιβανέζικη τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ αναλαμβάνει την ευθύνη για τη στόχευση ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων στα σύνορα με τον Λίβανο με πυρά μικρών όπλων.

Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι η επίθεση έρχεται ως απάντηση στην “ισραηλινή επιθετικότητα” κατά του Λιβάνου την Παρασκευή. Την είδηση μετέδωσαν τα Haaretz και Times of Israel, μεταξύ άλλων.

Hezbollah published a statement taking responsibility for attacking four “Israeli” sites in northern Israel. pic.twitter.com/GPkaBfVWzu

— Joe Truzman (@JoeTruzman) October 13, 2023