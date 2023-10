Νεκροί 9 εργαζόμενοι των Ηνωμένων Εθνών από αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας

Επεκτείνονται οι απώλειες στον πόλεμο του Ισραήλ που μαίνεται για ακόμη μία μέρα. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΗΕ, εννέα από τους υπαλλήλους των Ηνωμένων Εθνών σκοτώθηκαν από τις επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η προστασία των αμάχων είναι υψίστης σημασίας, ακόμη και σε περιόδους συγκρούσεων. Θα πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με τους νόμους του πολέμου» το μήνυμα του ΟΗΕ.

