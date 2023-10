Εικόνα ισοπέδωσης στη Γάζα: Βίντεο από drone δείχνει τις καταστροφές - Το Ισραήλ έτοιμο για χερσαία επέμβαση

Τεράστιες είναι οι καταστροφές στη Λωρίδα της Γάζας μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς που ήρθαν ως «απάντηση» στην αιφνίδια επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς το περασμένο Σάββατο.

Βίντεο από drone αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής στη Γάζα. Κτίρια και οικιστικές μονάδες έχουν κατεδαφιστεί, την ώρα που το Ισραήλ ανακοινώνει ότι οι δυνάμεις του έχουν επιτεθεί σε περισσότερους από 1000 στόχους.

Δείτε τα βίντεο:

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, περίπου 1.055 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν -μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες- ενώ από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα, τραυματίστηκαν άλλα 5.180 άτομα.

Στο μεταξύ, ανάμεσα στα πιθανότερα σενάρια του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς περιλαμβάνεται μία ισραηλινή χερσαία επίθεση κατά της Γάζας. Μία τρομακτική προοπτική πολεμικής σύγκρουσης στην καρδιά μίας ακραία πυκνοκατοικημένης πόλης, με ένα εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο από σήραγγες και με την παρουσία ομήρων, στην πλειονότητά τους Ισραηλινών.

Την Δευτέρα, το Ισραήλ διέταξε την άμεση διακοπή πάσης φύσεως τροφοδοσίας της Λωρίδας της Γάζας, στο πλαίσιο της «πλήρους πολιορκίας» του παλαιστινιακού θύλακα που ελέγχεται από την Χαμάς.

Η συνέχεια μοιάζει προδιαγεγραμμένη: «Το Ισραήλ θα εξαπολύσει μεγάλη μεικτή πολεμική επιχείρηση από αέρος, ξηράς, θαλάσσης και Διαστήματος», διαβεβαιώνει μέσω του Twitter (Χ) ο Τζον Σπένσερ, ειδικός του Modern War Institute της αμερικανικής ακαδημίας West Point.

«Τα πλήγματα θα έχουν αρχικά ως στόχο τα κέντρα διοίκησης της Χαμάς και τις δυνάμεις της. Τα πυρά θα έρχονται από όλες τις κατευθύνσεις. Παράλληλα, ο στρατός προετοιμάζεται για να εισβάλει στην Γάζα», προβλέπει ο Αλεξάντρ Γκρίνμπεργκ του Jerusalem Institute for Strategy and Security (JISS).

Ο ανταρτοπόλεμος επιβάλλει μάχες σώμα με σώμα, περιορίζει την ορατότητα, πολλαπλασιάζει τις παγίδες, δυσκολεύει την διάκριση ανάμεσα σε εμπολέμους και αμάχους, καθιστά άχρηστα τα τεθωρακισμένα.

Ο Αντριου Γκέιλερ, βρετανός πρώην αξιωματικός, αναλυτής του Janes, περιγράφει ένα «πεδίο μάχης 360 μοιρών, όπου η απειλή προέρχεται από παντού», από τους υπονόμους μέχρι τις στέγες, από τα υπόγεια μέχρι τις ψευδοροφές.

«Η εκκαθάριση κάθε ενός κτιρίου, πιθανώς παγιδευμένου, θα σημαίνει την ανάπτυξη μονάδων εξουδετέρωσης εκρηκτικών μαζί με τον εξοπλισμό τους, σκάλες, σχοινιά, εκρηκτικά, και όλα αυτά κάτω από εχθρικά πυρά, ενδεχομένως σε πλήρες σκοτάδι», εξηγεί ο ειδικός.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

As bombs fall in Gaza City, a school run by the United Nations has turned into a shelter. But safety is not guaranteed. Israeli air strikes have hit UN buildings across Gaza, leaving civilian casualties. Full coverage: https://t.co/IKfTGZSkqv pic.twitter.com/jlRRMaOddf

— Reuters (@Reuters) October 11, 2023