Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Καλή» η κατάσταση της υγείας του μετά την τοποθέτηση βηματοδότη

Σε «καλή» κατάσταση νοσηλεύεται ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε το νοσοκομείο Σέμπα, μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε για την τοποθέτηση βηματοδότη, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο 73χρονος πρωθυπουργός του Iσραήλ εισήχθη στο νοσοκομείο για να του τοποθετηθεί ο βηματοδότης μια εβδομάδα μετά την εσπευσμένη διακομιδή του στο ίδιο κέντρο υγείας με ιλίγγους.

«Θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση στο καρδιολογικό τμήμα», διευκρίνισε το νοσοκομείο Σέμπα στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

A statement by Prof. Roy Beinart, Director of the Arrhythmia Institute at Sheba, and Prof. Eyal Nof, Director of the Invasive Electrophysiology Service at Sheba. pic.twitter.com/bLsyPDI7pd

