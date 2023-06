Κίνα: 14 νεκροί και 5 αγνοούμενοι από κατολίσθηση - Επί ποδός πάνω από 180 διασώστες

Κατολίσθηση, που σημειώθηκε στη νοτιοδυτική κινεζική επαρχία Σετσουάν, στοίχισε τη ζωή σε 14 ανθρώπους ενώ αγνοείται η τύχη άλλων πέντε.

Τις πληροφορίες μετέδωσε σήμερα το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV και ανακοινώθηκε από την τοπική κυβέρνηση.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε σήμερα γύρω στις 6 π.μ. (τοπική ώρα, 01:00 ώρα Ελλάδας) σε ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη Λεσάν στο νότιο τμήμα της επαρχίας.

Fourteen people were confirmed dead and five others remained missing following a mountain collapse on Sunday in Leshan City, southwest China’s Sichuan Province, according to local publicity department https://t.co/1QvSIPTCtk pic.twitter.com/2EWAKHmMDx

— China Xinhua News (@XHNews) June 4, 2023