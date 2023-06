Νεκροί τρεις στρατιώτες από ανταλλαγή πυρών στα σύνορα Ισραήλ - Αιγύπτου

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ξεχωριστά μεθοριακά επεισόδια που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα στο νότιο σύνορο με την Αίγυπτο, με δράστη έναν Αιγύπτιο αστυνομικό.

«Σήμερα το πρωί, επεισόδιο ασφαλείας σημειώθηκαν στην περιοχή της Περιφερειακής Ταξιαρχίας Παράν. Δύο στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ), ένας άνδρας και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν από πυρά κοντά στα σύνορα (με την Αίγυπτο). Το επεισόδιο εξετάζεται. Οι IDF διεξάγουν έρευνες στην περιοχή», ανέφεραν σε αρχική τους δήλωσή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος ynet έκανε λόγο για «σοβαρό επεισόδιο ασφαλείας στα σύνορα με την Αίγυπτο». Ο ισραηλινός στρατός είχε αρχικά αρνηθεί να επιβεβαιώσει αυτούς τους θανάτους, στους οποίους είχαν αναφερθεί ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επειδή δεν είχαν ακόμη ενημερωθεί οι οικογένειες.

Λίγη ώρα αργότερα, οι Ισραηλινές Δυνάμεις ανέφεραν νέο περιστατικό με ανταλλαγή πυροβολισμών, που είχε σαν συνέπεια να σκοτωθεί κι ένας τρίτος στρατιώτης από πυρά ενός αστυνομικού, που πέρασε τα σύνορα του Ισραήλ από την Αίγυπτο. Ο αστυνομικός εξουδετερώθηκε στη συνέχεια από τους Ισραηλινούς στην έρημο Νεγκέβ, όπως ανακοίνωσε ο στρατός: «Στη διάρκεια σύγκρουσης με έναν επιτιθέμενο σε ισραηλινό έδαφος (…) οι στρατιώτες απάντησαν με πραγματικά πυρά και τον εξουδετέρωσαν».

3 IDF soldiers were killed today.

2 soldiers were killed by live fire adjacent to the Egyptian border, and the third during an exchange of fire with an assailant in the area of the Paran Regional Brigade. An IDF NCO was also lightly injured. 1/2

— Israel Defense Forces (@IDF) June 3, 2023