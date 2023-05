Έφυγε από τη ζωή η Τίνα Τέρνερ - Η εμβληματική τραγουδίστρια έχασε τη μάχη στα 83 της, μετά από μακρά ασθένεια

Πέθανε στα 83 της χρόνια η εμβληματική τραγουδίστρια Τίνα Τέρνερ, η «βασίλισσα του rock ‘n roll.

Η Τίνα Τέρνερ έχασε τη μάχη που έδινε για πολύ καιρό με ασθένεια, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπός της.

Η Τέρνερ, η αποκαλούμενη και «γιαγιά της ροκ», ήταν από τις ερμηνεύτριες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις δίσκων στον κόσμο. Στην πολυετή καριέρα της ηχογράφησε σπουδαίες επιτυχίες, όπως τα τραγούδια What’s Love Got to Do with It και (Simply) The Best.

«Η Τίνα Τέρνερ, η βασίλισσα της Rock ‘n Roll, έφυγε ήρεμα σε ηλικία 83 ετών μετά από μακρά ασθένεια, στο σπίτι της στο Κούσναχτ, κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Μαζί της, ο κόσμος έχασε μία θρύλο της μουσικής και ένα παράδειγμα προς μίμηση», αναφέρει.

BREAKING: Musician and ‘Queen of Rock’n Roll’ Tina Turner has died at the age of 83. Read more: https://t.co/lD31Pwjlrr 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/MpwXMeVxOO — Sky News (@SkyNews) May 24, 2023

H Αμερικανίδα τραγουδίστρια, με ελβετικό διαβατήριο, γεννήθηκε στο Τένεσι το 1939 και πραγματοποίησε μία καριέρα που την έφερε στην κορυφή των charts για πολλά χρόνια.

Τα τραγούδια της «Simply the best», «Proud Mary», «Private Dancer» και «What’s Love Got to Do With It» έγραψαν ιστορία και αποτελούν διαχρονική αξία.

Τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής της τα πέρασε στην Ελβετία, όπου πήρε και υπηκοότητα.

Το 2018 αποκάλυψε στη βιογραφία της πως κάνει θεραπεία, καθώς είχε μία χρόνια ασθένεια, ενώ το 2013 είχε υποστεί και καρδιακό επεισόδιο. Από τότε δεν μπορούσε να περπατήσει, ενώ το 2016 είχε να αντιμετωπίσει και τον καρκίνο στο έντερο, που στην πορεία τής έβγαλε κι άλλα προβλήματα, όπως νεφρική ανεπάρκεια. Μάλιστα, αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της, αλλά ο σύζυγός της, Ερβιν Μπαχ, της έδωσε το νεφρό του για να κρατηθεί στη ζωή.

Η Τίνα Τέρνερ ήταν μητέρα δύο βιολογικών παιδιών και άλλων δύο υιοθετημένων.

Ανάμεσα στα κατορθώματά της είναι η είσοδός της στο Βιβλίο Γκίνες για τον περισσότερο κόσμο σε μία σόλο συναυλία (180.000 το 1988), ενώ, επί επτά συνεχείς δεκαετίες, τραγούδια της βρίσκονται στο Τοπ40 των βρετανικών charts.

Εχει ενταχθεί στο μουσικό Hall of fame, ενώ στην καριέρα της, μεταξύ άλλων, είχαν συμβεί τα εξής:

1967: Ηταν η πρώτη Αφροαμερικανή τραγουδίστρια που έγινε εξώφυλλο στο περιοδικό Rolling Stone

1993: Παρέλαβε το βραβείο Θρύλου της μουσικής στα παγκόσμια βραβεία μουσικής

1996: Τιμήθηκε με το μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής από τη γαλλική κυβέρνηση

1999: Αναδείχθηκε ως το Νο2 όνομα στο Τοπ100 των σπουδαιότερων γυναικών της Rock ‘n Roll από το VH1

2008: Το Rolling Stone την κατέταξε στο Νο17 των τραγουδιστών όλων των εποχών

2013: Εγινε η γηραιότερη γυναίκα (73 ετών) που έγινε εξώφυλλο στο περιοδικό Vogue της Γερμανίας

2022: Η Mattel έβγαλε την κούκλα της Barbie με το πρόσωπό της, τιμώντας την για το τραγούδι «What’s Love Got To Do With It»