Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του BBC - Είχε βοηθήσει τον Τζόνσον να πάρει δάνειο πριν διοριστεί επικεφαλής του δικτύου

Παρελθόν από την προεδρία του BBC αποτελεί ο Ρίτσαρντ Σαρπ. Ύστερα από δύο χρόνια στο «τιμόνι» του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου, o Σαρπ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του, αφότου δόθηκε στη δημοσιότητα ένα πόρισμα που «δείχνει» ότι παραβίασε τoυς κανονισμούς για τους δημόσιους διορισμούς και όχι μόνο.

Όπως ο ίδιος έσπευσε να διευκρινίσει, θα αποχωρήσει επισήμως από τα καθήκοντά του στο τέλος Ιουνίου.

BBC chairman Richard Sharp resigned

