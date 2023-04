Αιφνιδιαστική επίσκεψη Στόλτενμπεργκ στο Κίεβο - Tίμησε τους πεσόντες Ουκρανούς [εικόνες]

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ πραγματοποιεί αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο για να εκφράσει την υποστήριξή του την ώρα που η Ουκρανία ετοιμάζει αντεπίθεση.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, τίμησε τους πεσόντες στη μάχη Ουκρανούς στρατιώτες στο μνημείο που έχει ανεγερθεί στην πλατεία του Αγίου Μιχαήλ.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ σε κεντρική πλατεία του Κιέβου

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ επιθεώρησε τον κατεστραμμένο ρωσικό πολεμικό εξοπλισμό που εκτίθεται σε κεντρική πλατεία του Κιέβου, σύμφωνα με φωτογραφίες που ανήρτησε η Kyiv Independent.

⚡️Jens Stoltenberg arrives in Kyiv.

The NATO Secretary-General was seen by a Kyiv Independent journalist on the morning of April 20 paying tribute to fallen Ukrainian soldiers on St Michael’s Square in central Kyiv. pic.twitter.com/QhY515J305

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 20, 2023