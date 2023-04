Οπαδοί του Τραμπ έξω από το δικαστήριο - Φόβοι για επεισόδια στο Μανχάταν (video)

Φόβος για επεισόδια και αναταραχές επικρατεί στο Μανχάταν καθώς διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο φωνάζοντας υπέρ του Αμερικανού πρώην προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, λίγο προτού γίνει γνωστή η απόφαση για την υπόθεση χρηματισμού της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς το 2016.

Στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση λίγο πριν από τη δικαστική απόφαση, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε στην πλατφόρμα Truth Social, της οποίας είναι ιδιοκτήτης, ότι η περιοχή όπου διεξάγεται η δίκη είναι η περιοχή όπου ψήφισε το 1% των Ρεπουμπλικανών.

Αναφερόμενος, δε, στο δικαστικό Σώμα έκανε λόγο για «πολύ κομματικό» και για «μισητές του Τραμπ».

