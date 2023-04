Ιταλία: Νομοσχέδιο που απαγορεύει τη χρήση αγγλικών λέξεων σε επίσημα κείμενα φέρνει το κόμμα της Μελόνι - Τείχος απέναντι στην "αγγλομανία"

Ένα νομοσχέδιο που θα τιμωρεί την χρήση των ξένων λέξεων σε επίσημα κείμενα με πρόστιμο μέχρι και 100.000 ευρώ φέρνει η ιταλική κυβέρνηση.

Οι Ιταλοί που χρησιμοποιούν αγγλικές και άλλες ξένες λέξεις σε επίσημη επικοινωνία θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και 100.000 ευρώ σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία που εισήγαγε το κυβερνητικό κόμμα Αδελφοί της Ιταλίας της Τζόρτζια Μελόνι.

Ο Φάμπιο Ραμπέλι, μέλος της Κάτω Βουλής των Αντιπροσώπων, εισήγαγε τη νομοθεσία, η οποία υποστηρίζεται από την Ιταλίδα πρωθυπουργό, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN.

Τέλος στην «αγγλομανία» βάζει η Μελόνι

Αν και η νομοθεσία περιλαμβάνει όλες τις ξένες γλώσσες, στοχεύει ιδιαίτερα στην «αγγλομανία» ή στη χρήση αγγλικών λέξεων, η οποία σύμφωνα με το σχέδιο «εξευτελίζει και ταπεινώνει» την ιταλική γλώσσα, προσθέτοντας ότι είναι ακόμη χειρότερη επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον μέλος της ΕΕ.

Το νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει ακόμη τεθεί προς συζήτηση στο κοινοβούλιο, απαιτεί από οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα στη δημόσια διοίκηση να έχει «γραπτή και προφορική γνώση και χρήση της ιταλικής γλώσσας». Απαγορεύει επίσης τη χρήση της αγγλικής γλώσσας στα επίσημα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των «ακρωνυμίων και των ονομάτων» των θέσεων εργασίας σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Οι αλλοδαπές οντότητες θα πρέπει να διαθέτουν εκδόσεις στην ιταλική γλώσσα όλων των εσωτερικών κανονισμών και των συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με σχέδιο της νομοθεσίας που είδε το CNN.

Ιταλία χωρίς Αγγλικά

«Δεν πρόκειται απλώς για θέμα μόδας, καθώς οι μόδες περνούν, αλλά η αγγλομανία έχει επιπτώσεις στην κοινωνία στο σύνολό της», αναφέρεται στο σχέδιο νόμου.

Το πρώτο άρθρο της νομοθεσίας εγγυάται ότι ακόμη και στα γραφεία που συναλλάσσονται με αλλοδαπούς που δεν μιλούν ιταλικά, η ιταλική γλώσσα πρέπει να είναι η κύρια γλώσσα που χρησιμοποιείται.

Το άρθρο 2 θα καταστήσει τα ιταλικά «υποχρεωτικά για την προώθηση και τη χρήση των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών στην εθνική επικράτεια». Η παράλειψη αυτή θα μπορούσε να επισύρει πρόστιμα μεταξύ 5.000 ευρώ και 100.000 ευρώ.

Όχι «Μπρουσέτα», αλλά «Μπρουσκέτα»

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο νόμο, το Υπουργείο Πολιτισμού θα συστήσει μια επιτροπή της οποίας η αρμοδιότητα θα περιλαμβάνει την “ορθή χρήση της ιταλικής γλώσσας και της προφοράς της” στα σχολεία, τα μέσα ενημέρωσης, το εμπόριο και τη διαφήμιση.

Αυτό θα σήμαινε ότι το να λέμε «bru-shetta» αντί για «bru-sketta» θα μπορούσε να αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Η κίνηση για τη διαφύλαξη της ιταλικής γλώσσας έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη υπάρχουσα προσπάθεια της κυβέρνησης να προστατεύσει την κουζίνα της χώρας.

Έχει εισαγάγει νομοθεσία για την απαγόρευση της λεγόμενης συνθετικής ή κυτταρικής κουζίνας, λόγω της έλλειψης επιστημονικών μελετών σχετικά με τις επιπτώσεις των συνθετικών τροφίμων, καθώς και «για τη διαφύλαξη της κληρονομιάς του έθνους μας και της γεωργίας μας που βασίζεται στη μεσογειακή διατροφή», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Μελόνι, Οράτσιο Σκιλάτσι.

Την περασμένη εβδομάδα, οι υπουργοί Πολιτισμού και Γεωργίας της Ιταλίας έθεσαν επίσημα την ιταλική κουζίνα σε υποψηφιότητα για το καθεστώς του Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, που θα αποφασιστεί τον Δεκέμβριο του 2025.

Meloni’s party looks to shield Italian language from foreign contamination https://t.co/uMOYxHj6tm pic.twitter.com/S9Z6pRtSau

— Reuters (@Reuters) March 31, 2023