Πυροβολισμοί σε χριστιανικό σχολείο στο Νάσβιλ - Πληροφορίες για νεκρούς

Συναγερμός σήμανε σε ιδιωτικό χριστιανικό σχολείο στο Νάσβιλ του Τενεσί μετά από πυροβολισμούς, με το ABC να μεταδίδει ότι τρία παιδιά έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με το Reuters, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο σχολείο Covenant, με τις Αρχές να σπεύδουν αμέσως στο σημείο.

Ο δράστης, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι νεκρός.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023