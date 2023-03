Ουκρανικό το drone που έπληξε την πόλη Κιρεγέφσκι της Ρωσίας, λέει η Μόσχα (video)

Έκρηξη στο κέντρο της ρωσικής πόλης Κιρεγέφσκι, κοντά στην Τούλα, σε απόσταση 220 χιλιομέτρων νότια της Μόσχας, δημιούργησε κρατήρα και τραυμάτισε δύο παιδιά, σύμφωνα με τις υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών.

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών δήλωσε ότι τα παιδιά φέρουν τραύματα από θραύσματα και δεν βρίσκονται σε κίνδυνο.

💥 “Fcked up, in all the houses everything was fcked up!”

A strong explosion sounded in the #Tula reg, #Russia, local residents report a crater that has appeared

The 💥sounded in Kireevsk (a city 35 km from Tula). Residents speculate that a drone could have caused the explosion pic.twitter.com/kFinjfTYqf

